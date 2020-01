Cassete Pirata: Dançar até doerem os pés em Águeda

É já amanhã, a partir das 21h30, que os portugueses Cassete Pirata sobem ao palco do Centro de Artes de Águeda para tocarem ao vivo ‘A Montra’. O single ‘Ferro e Brasa’ tem sido o cartão de visita do álbum de estreia do quinteto, marcado por sonoridades bem apelativas à dança. A primeira parte está a cargo de Filipe Sambado, que participa na edição deste ano do Festival RTP da Canção. em destaque estará o seu novo trabalho ‘Revezo’. A entrada custa oito euros.