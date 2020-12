Cédric Soares celebra aniversário da mulher

O fim de semana é de festa na casa de Cédric Soares. Isto porque a mulher do internacional português, Filipa Brandão, completou 31 anos ontem. Uma celebração em família, que já contou com a presença especial da pequena Siena, a filha bebé do casal, que nasceu há menos de um mês. “O aniversário mais feliz de todos”, escreveu a mamã babada na sua página de Instagram. O defesa-direito do Arsenal fez questão de assinalar a data com uma mensagem carinhosa dedicada à mulher.