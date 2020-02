Cédric Soares celebra fim do estágio de camelo

"Passo a passo, a recuperação continua no Dubai", escreveu há dois dias Cédric Soares no Instagram, pondo a par os adeptos do Arsenal sobre a sua forma física. O estágio dos gunners naquele país do Médio Oriente está a correr tão bem ao internacional português que ele próprio publicou ontem uma mão-cheia de fotografias a elogiar o espírito de camaradagem que existe na equipa. Que o diga o argentino Lucas Torreira, que lhe fez companhia nesta passeata de camelo.