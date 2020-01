«Celebre o seu casamento onde Gabigol teve a lua de mel»: avançado peruano casa-se em palco improvável

O Estádio Monumental de Lima, no Peru, ganhou um lugar na história do Flamengo a 23 de novembro quando a equipa treinada por Jorge Jesus conquistou a Taça Libertadores de 2019 ao vencer os argentinos do River Plate, por 2-1, na final da competição.





Cerca de um mês depois, o recinto voltou a estar no centro das atenções ao receber a festa de casamento de Edison Flores, um dos jogadores mais populares do futebol peruano, que decidiu juntar amigos e familiares no estádio do Universitario, clube onde iniciou a carreira de futebolista.O médio de 25 anos que atua no Monarcas Morelia, do México, casou-se com Ana Siucho numa paróquia de Surco, na região de Lima. Depois da cerimónia religiosa, a festa prosseguiu no Monumental de Lima que foi preparado e decorado para receber cerca de 1000 pessoas. A festa foi acompanhada e transmitida pela imprensa peruana, que considerou mesmo tratar-se do "casamento do ano" naquele país da América do Sul.

Mas a festa não foi apenas falada no Peru e ultrapassou fronteiras. Na Argentina, o diário 'Olé' lembrou os dois golos apontados por Gabriel Barbosa na final da Libertadores em pleno Monumental de Lima para deixar um 'conselho' aos seus leitores: "Celebre o seu casamento onde Gabigol teve a sua lua de mel", escreveu a publicação, acrescentando que o estádio da capital peruana "se tornou um templo" para os adeptos do Flamengo.