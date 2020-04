«Chama-me Lolita»: o insólito pedido de Jovana Djordjevic

"Cidade do Amor" é como Verona é conhecida desde que William Shakespeare escreveu a imortal peça ‘Romeu e Julieta’. Jovana Djordjevic tem por estes dias levado essa expressão à letra ao debruçar-se, para belos banhos de sol, no terraço da casa que partilha com o marido, Filip Djordjevic, avançado do Chievo. "Chama-me Lolita" é como se apresenta no Instagram, e nunca o nome foi tão bem escolhido para uma das mulheres de jogadores mais apreciadas em Itália.