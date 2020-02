Chloe Othen, uma princesa de luxo

Chloe Othen ganhou o estrelato quando, em 2011, ganhou o título de ‘Princesa do Mundo’ como modelo mais bela a concurso. Amante do ginásio e de caminhadas pelas lojas mais afamadas do Planeta, a jovem britânica mantém, aos 29 anos, um corpo para deixar pouco serenos os amantes da sensualidade feminina. E pensar que há uma década atrás, Chloe Othen desceu de esqui um glaciar com 2.500 metros de altura. Loucuras juvenis, é o que apetece dizer...