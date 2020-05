Chloe Saxon deixa pouco à imaginação

Chloe Saxon sabe como usar o corpo para fazer pulsar mais forte os corações dos fãs que a seguem no Instagram. Numa das suas últimas publicações, a modelo destaca-se a promover um biquíni da mais recente linha de fatos de banho da Fashion Nova. "Irreal… tudo!", afirma um seguidor da mulher que ganhou notoriedade ao denunciar Adam Johnson por assédio sexual. Recorde-se que o ex-jogador do Sunderland foi libertado da prisão em 2019, depois de ter sido condenado a seis anos de prisão por sexo com uma menor.