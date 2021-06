É com fotos como esta que a cantora e modelo começa a conquistar os fãs do namorado, Mason Mount, do Chelsea. A jovem, que era quase uma desconhecida, desde que namora com o futebolista foi já requisitada para a banda feminina de R&B 303 e arrecadou 28 mil fãs. Às vezes vale a pena conquistar um futebolista.