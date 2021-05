Christina Riordan poderosa

“Facto: os mosquitos adoram o meu rabo e as minhas pernas!”. Sem papas na língua, Christina Riordan explica no Instagram o ‘martírio’ por que está a passar na Polinésia Francesa. A modelo, que se assume como uma inveterada motociclista com paixão pelo golfe, sabe muito bem como chamar as atenções. Claro que os seguidores mais afoitos apenas desejaram estar no lugar desses malfadados insetos, sem se esquecerem de elogiar a excelente e sensual forma em que a rapariga se encontra.