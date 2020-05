Christine McGuinness recebe elogios ao bronze

Decerto já viu um britânico na praia a tentar ganhar à força um bronzeado magnífico sem ficar com a pele cor de lagosta. Christine McGuinness tem a solução: um creme especial para besuntar a pele e ficar logo com o ambicionado bronze. O problema é que nos retratos publicados no Instagram, os fãs preferiram antes apreciar as suas curvas. E pensar que o salto para a moda desta mãe de três crianças começou há dez anos numa passagem de modelos num torneio de ténis em Liverpool...