A mulher de Mateus Uribe, que alinha pelo FC Porto, antecipou o Dia dos Namorados, que se celebra a 14 de Fevereiro, e partilhou uma sugestão de look para festejar a data a rigor com a cara-metade. Com uma lingerie sexy e ousada, a modelo colombiana mostrou, mais uma vez, o seu lado mais sexy e atrevido. A fotografia surge a propósito de uma campanha para a sua marca de roupa interior que é um sucesso em Portugal e na Colombia.