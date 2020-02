Cindy Álvarez Garcia em forma com os filhos

Cada vez mais integrada na cidade Invicta, Cindy, mulher de Mateus Uribe, aproveitou a chegada do bom tempo para desfrutar de tempo de qualidade junto dos filhos. A modelo colombiana dedicou-se a uma corrida na praia, que faz com regularidade para manter a sua forma física, e não dispensou os momentos de brincadeira com as crianças. "Já sabem que amo o sol. Amo a luz, o som do mar… e o que eu amo mais é ver os meus filhos a sorrir", escreveu Cindy na legenda da fotografia partilhada na conta pessoal de Instagram, que já conta com mais de 355 mil seguidores.