Cindy Alvarez Garcia: Melhor da vida é para viver

"Não esperes que a vida se apague para mostrar que eras a luz", escreveu ontem Cindy Alvarez Garcia no Instagram. A mulher de Matheus Uribe continua a publicar na rede social as muitas fotografias que tirou no fim de semana, na visita à Quinta da Pacheca, em Lamego. É vê-la a passear entre as videiras nas encostas do rio Douro, a apreciar as uvas já tintas que vão dar o vinho que fez questão de apreciar. Nada se perde, tudo se ganha, parece sublinhar a companheira do médio portista!