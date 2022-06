A mulher de Mateus Uribe, Cindy Álvarez Garcia, adora exibir o seu corpo e agora explica o porquê: “Cuidei tanto do meu corpo que me sinto cada vez mais orgulhosa do resultado. Não me afeta qualquer comentário que diga que sou gorda, magra ou seja lá o que for. Tenho três filhos e fiz esta transformação sem ajudas, o que é, para mim, uma grande satisfação.”