Com Mateus Uribe, de 28 anos, de estágio com o FC Porto, antes da partida com o V. Guimarães, Cindy Álvarez Garcia, de 30, aproveitou para passear com os dois filhos numa das praias de Vila Nova de Gaia. "Domingo, o único dever é o de nos divertirmos ao máximo. Amo os meus filhos", escreveu na legenda da imagem.