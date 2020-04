Conhecida pela sua imagem sensual e atrevida, a mulher do craque Mateus Uribe não se inibe de partilhar com os fãs e seguidores fotografias repletas de ousadia. Sem pudores, a colombiana mostra o resultado de uma produção em lingerie para a sua marca de roupa em que evidenciou as suas curvas. Confiante com o seu corpo, fruto de intensa atividade física, a modelo voltou a fazer subir as temperaturas e a conquistar centenas de elogios.