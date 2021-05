Cindy Prado ternurenta

Cindy Prado volta a surpreender os milhões de internautas no Instagram com uma coleção de fotografias escaldantes. “Vestida de forma casual com uma piscina por perto”, comentou a modelo, a gozar o fim do confinamento em Miami. Sempre em ótima forma, fruto das horas que passa no ginásio, a jovem mostrou-se em toda a glória, com os elogios a ‘choverem’ um pouco de todo o Mundo. “Ternura e muita beleza”, comentou um dos seguidores, confiante de que ela terá nele um amigo desinteressado.