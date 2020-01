Se alguém tinha dúvidas sobre a nova fase da vida em que entrou Pedro Scooby, elas parecem estar esclarecidas. Cintia Dicker, atual companheira do surfista brasileiro que esteve casado com a atriz Luana Piovani, de quem tem três filhos, fez-lhe uma sincera declaração de amor no último fim de semana. Numa das fotografias que publicou no Instagram, a modelo brasileira comentou a paixão que a une a Scooby, cinco meses depois de terem oficializado a relação.