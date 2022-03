E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CMTV festejou ontem nove anos repletos de sucesso. Há 62 meses a liderar os canais de informação na televisão por cabo, "tudo é fruto de um trabalho de equipa do grupo Cofina", sublinhou Carlos Rodrigues, diretor-geral do canal e do Correio da Manhã. A mesma ideia foi reforçada por Luís Santana, administrador da Cofina Media: "Fomos nós todos que conseguimos fazer o sucesso que são os nove anos de vida deste canal!".