Coitado do gato de Raquel Jacob

Já se sente no ar o desconfinamento caseiro provocado pela Covid-19, com Raquel Jacob a mostrar-se particularmente ativa nas redes sociais. Um mês depois de ter estado ‘ausente’ do Instagram, a mulher de José Sá, atual guarda-redes do Olympiacos, incendiou as almas dos seus seguidores com duas publicações entusiasmantes no espaço de uma semana. "São os gatos que nos escolhem, nós nunca os possuímos!", comentou a modelo, enquanto abraça ao peito o felino ansioso por escapar do aperto.