Colleen Cole em estreia

Adora futebol americano desde que se tornou ‘cheerleader’ no liceu e tem moldado o corpo com intensas sessões de ‘fitness’ quando tem alguns minutos livres. Colleen Cole tem uma enorme paixão pelo mundo da moda desde a mais tenra idade. O sonho cumpriu-se há meia dúzia de anos quando começou a trabalhar para conceituadas marcas de biquínis. As redes sociais também ajudaram ao sucesso, com a publicação regular das escaldantes produções fotográficas em que é estrela.