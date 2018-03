Os amigos chamam-lhe Paddy, mas o seu verdadeiro nome é Patricia Noarbe. A jovem espanhola de 21 anos, namorada do jogador do Real Madrid, Marcos Llorente, é estudante de Direito e ‘argumentos’ é coisa que não lhe falta. Sempre muito ativa nas redes sociais, Paddy não hesita em mostrar ao Mundo que veio para deixar uma marca. Enquanto não termina o curso, Patricia lá vai ajudando o jogador dos merengues a exercitar-se, sendo uma das suas principais companhias no ginásio. De resto, este talvez seja mesmo um dos segredos da boa forma de Llorente. Pelo menos, motivações para ‘malhar’ é que coisa que não lhe falta.