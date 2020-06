A mulher de Sergio Ramos está quase a ser mãe. Ao oitavo mês de gravidez, Pilar mostrou o barrigão e tem partilhado vários detalhes da gestação com os seus seguidores nas redes sociais, mas recusa-se a revelar o sexo do bebé. Será o quarto filho da apresentadora e do jogador e todas as apostas são para que seja uma primeira menina, para se juntar a Sergio, Marco e Alejandro.