Condenado a um ano de prisão por assaltar Dani Alves explica que nada correu como 'previsto'

O homem que assaltou a casa de Dani Alves em fevereiro de 2019 - numa altura em que várias mansões de jogadores receberam 'visitas indesejadas' - foi condenado a dois anos de prisão (apenas um de pena efetiva), segundo avança o "Le Parisien" deste sábado.





Escreve a publicação francesa que o ladrão, identificado como Bilel F., assegurou às autoridades que apesar de ter entrado em casa do agora jogador do São Paulo (que naquela noite estava em campo a defrontar o Montpellier) com a intenção de roubar, as coisas não correram como previsto. Segundo explicou, acabou por encontrar no interior do duplex situado em Neuilly, em Paris, outros dois intrusos, confundindo-os com agentes de autoridade, o que levou a que saísse de imediato levando apenas uma bicicleta que estava à porta para fugir "o mais rapidamente possível".A investigação da polícia conduziu ao homem agora condenado que, desde o verão do ano passado estava debaixo do radar das autoridades francesas pelo seu vínculo a um grupo que assaltou a casa de outros jogadores do PSG em 2018 - Thiago Silva y Eric Choupo-Moting.