Conor McGregor anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que foi pai de um menino. A criança vai chamar-se Rían.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

"O clã McGregor é agora uma família de cinco", escreveu o lutador irlandês no Instagram, onde partilhou uma foto do menino. "Nasceu um bebé saudável. O bebé e a super mãe maravilha estão bem. Agradeço-Te Deus por tudo o que me deste e pela minha família. O meu filho recém-nascido, Rían McGregor."