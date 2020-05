«Consegui fazê-lo c*gar durante uns dias»: o dia em que Ljubomir se 'vingou' de Ricardo Salgado

Ao seu estilo frontal, o chef Ljubomir Stanisic contou um episódio insólito que viveu com o ex-banqueiro Ricardo Salgado há alguns anos. "[Vinguei-me] de um dos grandes senhores da Banca portuguesa - que está em liberdade e roubou-nos a todos -, quando tinha um restaurante em Cascais. Cada vez que ia à mesa dar uma sugestão, ele dava-me indicação com a mão tipo ‘baza daqui.’" A falta de simpatia de Ricardo Salgado deixou Ljubomir fora de si. "Não consegui vingar os portugueses pelo dinheiro que lhes foi roubado, mas consegui, no mínimo, fazê-lo cagar uns três ou quatro dias."





