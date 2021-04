Já passou praticamente um mês desde que a jovem de 24 anos emocionou o País ao falar da doença fibrose quística. Constança recebeu o medicamento raro e agora mostra cada vez mais imagens recuperada, sem perder a sensualidade. "Sinto-me tão feliz por me ter sido dada uma segunda oportunidade de viver, nunca imaginei que em tão pouco tempo me sentiria tão bem. Os milagres acontecem", escreveu no Instagram.