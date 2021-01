Convidadas confirmam proibições em festa de Neymar

A polémica festa de Réveillon de Neymar durou até à madrugada do último sábado, dia 2. No primeiro dia do ano, o jogador de futebol deu a última festa das seis que estavam programadas na sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, no Brasil. Algumas convidadas não respeitaram a ordem de não fazer registos e acabaram por publicar vídeos do local da festa nas redes sociais, bem como de uma placa que anuncia a proibição de telefones. Em plena pandemia de Covid-19, o futebolista está a ser alvo de duras críticas.