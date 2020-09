Alice Goodwin tornou-se uma estrela do Instagram, muito pelas posições ousadas que tomou… e por ser a ex-mulher do antigo lateral Jermaine Pennant. Foi também sem surpresa que o seu nome ficou romanticamente ligado a Cristiano Ronaldo quando jogava no Manchester United. Mas, como a ‘instagrammer’ fez questão de sublinhar numa sessão de perguntas e respostas com os fãs naquela rede social, o craque português nunca fez o estilo dela.