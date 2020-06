Criminosos entram em casa de Diletta Leotta pela janela da sala de um 9.º andar

A casa de Diletta Leotta em Milão foi alvo de um assalto, com os ladrões a levarem jóias e dinheiro no valor de mais de 150 mil euros.





Segundo o 'Corriere della Sera', os ladrões terão entrado em casa da famosa jornalista italiana durante a noite por uma das janelas da casa, situada num nono andar.A polícia está a investigar o caso, examinando as imagens da videovigilância.De acordo com a imprensa italiana, no sábado, Diletta Leotta publicou uma fotografia no Instagram referindo que iria voltar aos estúdios para realizar os testes de transmissão da Serie A, preparando assim a retoma do campeonato, após a suspensão de mais de dois meses devido à pandemia de coronavírus. Terão os criminosos aproveitado essa ausência?