Cristiana Gonçalves Pereira e Sérgio Oliveira trocaram juras de paixão eterna em Capri. "Diz a lenda que o Faraglione di Mezzo é o arco do amor, e que os casais que se beijarem ao passar por lá ficarão juntos para sempre", escreveu a apresentadora no Instagram, frisando: "Já não me escapas!"