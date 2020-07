Cristianinho de férias com a avó: «Que surpresa boa»

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho deixou Turim e foi passar férias à Madeira.





Ver esta publicação no Instagram Que surpresa boa o meu menino veio passar uns dias com a avó Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 2 de Jul, 2020 às 5:37 PDT

"Que surpresa boa o meu menino veio passar uns dias com a avó", escreveu Dolores Aveiro no Instagram, onde publicou uma fotografia ao lado do neto.