Cristiano Ronaldo abençoado pelos filhos

Cristiano Ronaldo não perde um momento para estar perto daqueles de que mais gosta. Depois de ter elogiado a ótima forma em que Georgina Rodríguez se encontra, o craque português aproveitou o fim de semana para brincar com os filhos na piscina lá de casa. Os gémeos Eva e Mateo e a pequenita Alana Martina estavam radiantes por desfrutarem da companhia do pai. “Abençoado”, comentou CR7 no Instagram, um excelente incentivo para o embate da Juventus, hoje, no terreno do AC Milan.