Cristiano Ronaldo terá gastado 1 milhão de euros num relógio único da Jacob & Co., para combinar com o seu Bugatti Chiron. A peça de arte está cravejada com 232 diamantes e 109 safiras, e traz o símbolo do craque português. Aliás, foi o próprio Jacob Arabo, fundador da relojoaria, a entregar o relógio a CR7.