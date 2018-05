Depis de ter passado um fim-de-semana a descansar em Ibiza, Cristiano Ronaldo partiu para outras férias com Georgina Rodríguez, Cristianinho, Ricardo Regufe e José Semedo. O grupo foi fotografado esta terça-feira, 29, pela 'Hola' a chegar no aeroporto de Málaga.Ronaldo não escondeu o sorriso diante dos paparazzi, enquanto a namorada não partilhava do mesmo entusiasmo da estrela do Real Madrid.

Estas férias do craque português no sul de Espanha não são para durar muitos dias já que Ronaldo tem de se apresentar em breve na Seleção Nacional de Fernando Santos e começar a preparação para o Mundial' 2018.

