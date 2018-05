Depois das celebrações da vitória na Liga dos Campeões pelo Real Madrid, no passado fim de semana, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez partiram para umas curtas férias em família antes do arranque do Mundial’2018. O casal chegou esta terça-feira ao aeroporto de Málaga (Espanha) na companhia do filho mais velho do craque português, Cristianinho. A acompanhá-los estava ainda o futebolista José Semedo, grande amigo de Ronaldo, que viajava com a mulher, Soraia Semedo, e os filhos.