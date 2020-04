Cristiano Ronaldo e um corte de cabelo para recordar

Cristiano Ronaldo continua a treinar de forma intensa na Madeira para um regresso em grande à Juventus. Basta atentar nos músculos tensos das suas pernas depois de horas a pedalar no ginásio caseiro sem sair do mesmo sítio. O que chama realmente a atenção, contudo, é o bizarro penacho capilar no alto da sua cabeça. Recorde-se que o internacional português entregou-se, há uns dias às mãos de Georgina Rodríguez para aparar as madeixas e o resultado começa já a ganhar volume…