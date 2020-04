Cristiano Ronaldo em festa com família e amigos durante quarentena

Enquanto prepara o regresso a Itália, depois de mais de um mês na Madeira, Cristiano Ronaldo tem aproveitado os últimos momentos em família.

Na sexta-feira, o jogador da Juventus marcou presença, com a namorada, Georgina Rodríguez, na festa do 21º aniversário da sobrinha Alicia Beatriz, filha do irmão, Hugo Aveiro.

A celebração, que, apesar das regras de distanciamento social, contou com pelo menos 17 pessoas - como comprova um vídeo publicado por Elma Aveiro nas redes sociais -, decorreu no novo prédio do clã na cidade do Funchal. Amigos e família marcaram presença, entre eles Dolores Aveiro, avó da jovem. "Quando se faz a quarentena em família ainda dá para celebrar muito bem o aniversário", escreveu Alicia no Instagram.

Já na manhã deste sábado, CR7 partilhou uma fotografia em que aparece na cama com os filhos Eva, Mateo e Alana e com Georgina.



"A melhor maneira de começar o dia", afirmou. Recorde-se que, de acordo com a imprensa italiana, o craque terá de regressar nos próximos dias a Turim para cumprir uma quarentena de 14 dias antes de regressar aos treinos com a Juventus.