Jorge Cardoso tem estado nas bocas do Mundo depois de ter criado uma estátua de Cristiano Ronaldo… mas em forma de chocolate. A escultura é do tamanho do craque português e tem 1,87 metros, pesa 120 quilos e levou 200 horas a ser concluída. O mestre chocolateiro conta que a estátua é em homenagem ao seu ídolo.





"Escolhi elaborar a estátua do Cristiano Ronaldo porque, além de ser português, sou fã dele. Se ele conseguiu chegar à posição em que se encontra hoje foi graças a todo o trabalho, esforço e dedicação, e nesse aspeto, revejo-me na história dele", comentou.