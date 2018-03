Cristiano Ronaldo continua imparável no que toca aos negócios. O craque do Real Madrid acaba de lançar uma nova linha de roupa interior e foi o próprio modelo da campanha. A sessão fotográfica foi feita em sua casa, em La Finca. "A roupa íntima é algo muito pessoal e quis mostrar esta coleção num ambiente em que estava confortável, por isso fotografar em casa foi uma escolha natural", revelou. CR7 disse ainda: "A boa roupa íntima é a base para qualquer look. Se gastas tempo a escolher a roupa para uma ocasião especial, é importante que a roupa interior acompanhe isso."