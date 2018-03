Estas não são imagens muito habituais de Cristiano Ronaldo, que normalmente aproveita as folgas para rumar a destinos de sonho a bordo de um iate. Só que desta vez, o craque português escolheu o frio da Islândia para namorar. E o avançado do Real Madrid e Georgina Rodríguez têm partilhado fotos da viagem com os seguidores nas redes sociais para mostrar que a relação está longe de esfriar. Depois de algumas imagens na neve, o casal embarcou agora numa verdadeira expedição às grutas, uma das grandes atrações turísticas da Islândia.