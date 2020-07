Nada como relaxar em casa com a família antes do embate de hoje da Juventus contra a Atalanta. O craque português aproveitou a quinta-feira de folga para apanhar uns banhos de sol em casa enquanto Georgina Rodríguez se divertia com as crianças na piscina.





"Recarregar", escreveu o jogador na legenda da fotografia, com os abdominais em plano de evidência. A reação dos fãs foi imediata: em pouco mais de 24 horas já batia quase batia os 10 milhões de 'gostos' e muitos eram os comentários que apontavam aos abdominais de CR7