Cristiano Ronaldo rei do Carnaval em Viareggio

Cristiano Ronaldo marcou, de forma bem vincada, o mundo do futebol italiano, desde que se transferiu para a Juventus na época passada. O internacional português foi uma das grandes atrações do corso carnavalesco de Viareggio, com um dos carros alegóricos a suportar um gigantesco boneco articulado, feito à sua imagem de forma quase perfeita. Os vídeos e as fotografias do público, assim como dos participantes no desfile, depressa correram nas redes sociais, destacando um dos carnavais mais divertidos e espetaculares de toda a Itália.