Cristiano Ronaldo relaxa em iate de luxo

Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, estão a aproveitar o tempo com os filhos numa experiência inesquecível. A passar uns dias e noites a bordo de um iate de luxo avaliado em mais de cinco milhões de euros, o casal mostra-se feliz com as crianças: Cristianinho, de dez anos, os gémeos Mateo e Eva, e Alana Martina, de dois anos, e não escapou um retrato de família. “Nada melhor que celebrar a vitória com aqueles que amas”, disse o jogador da Juventus.