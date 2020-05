Cristiano Ronaldo vítima de fotografia aldrabada

Assina no Facebook como Pablo Stifller Assis e parece estar apostado em denegrir a imagem de Cristiano Ronaldo. Nos últimos 15 dias, tem publicado sucessivos retratos e montagens fotográficas para acirrar o ódio ao internacional português. Numa das imagens mais polémicas, vê-se CR7 com uma pistola na mão a apontar à cabeça de Cristianinho, mas a aldrabice está tão mal feita que centenas de internautas criticaram a publicação do indivíduo.