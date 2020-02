O Benfica convenceu Cristina Ferreira a conhecer os recantos do Benfica Campus, devido ao programa que a estrela da televisão vai conduzir, ‘Bastidores’.





Animada, a apresentadora da SIC aproveitou a oportunidade para mostrar os dotes para o futebol no relvado, ao dar toques na bola. "Todos os recantos do Benfica Campus pelo olhar de Cristina Ferreira", anunciou o clube, ao revelar um teaser do novo formato.