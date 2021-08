Cristina Ferreira em versão Barbie

A diretora de programas e ficção já regressou de férias e assumiu o seu lugar no programa Cristina ComVida. A apresentadora surgiu em rosa total, com micro-shorts e blazer que valeram comentários elogiosos nas redes sociais – onde fez questão de mostrar o look antes de entrar no ar. Cada vez mais magra, Cristina Ferreira regressa de férias de menos de um mês, passadas entre um cruzeiro no Mediterrâneo, Ibiza e a praia com que tradicionalmente vai com a família, na costa alentejana.