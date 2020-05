Imagine que está a relaxar a jogar uma partida de golfe quando, ao encaminhar-se para o último dos 18 buracos do campo, depara-se com dois jacarés à bulha. Foi o que sucedeu na semana passada no The Golf Club at Hilton Head Lakes, na Carolina do Sul. Não se sabe o que provocou o conflito entre os aligátores, mas o jogador que filmou toda a situação à distância explica que o combate durou mais de duas horas. Já ninguém conseguiu completar o circuito…