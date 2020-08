Cuca Roseta perfeita no Algarve

Aos 38 anos, Cuca Roseta continua a exibir linhas perfeitas, como tem sido possível acompanhar através das fotografias que tem publicado este verão nas redes sociais. Com vários concertos cancelados ou adiados devido à pandemia da Covid-19, a fadista tem aproveitado os dias de calor no Algarve para uns valentes mergulhos na piscina e no mar. Recorde-se que esta cantora amante das artes marciais passou, em julho, no exame para atingir o grau de segundo Dan no taekwondo.