A modelo brasileira Jennifer Auada leva os seguidores ao delírio sempre que partilha as fotografias das campanhas que faz em lingerie. Com umas curvas de cortar a respiração, mostra porque é que se tornou num verdadeiro fenómeno de popularidade nas redes sociais e porque é que já captou a atenção de alguns jogadores de futebol, entre os quais Neymar, atual jogador do Paris Saint-Germain.